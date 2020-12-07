Koeman'dan "Mesi mi, Ronaldo mu?" sorusuna yanıt: "Kolay değil"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Juventus maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Koeman'dan 'Mesi mi, Ronaldo mu?' sorusuna yanıt: 'Kolay değil'
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07 Aralık 2020 18:24
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Juventus ile oynayacakları maç öncesinde Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya gelecek olmasına ilişkin konuştu.

İki oyuncunun dünyanın en iyileri olduğunu belirten Hollandalı hoca, "İkisi de 15 yıldır çok yüksek seviyede kalmayı başardı, bu inanılmaz. Bana göre son yıllarda dünyanın en iyi iki oyuncusu onlar. İkisinin de farklı karakteristik özellikleri var ancak ikisi de goller atıyor, hat-trickler yapıyor ve kupalar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Messi ya da Ronaldo arasında bir "en iyi" belirleyemeyeceğini de belirten Koeman, "En iyiyi seçmek doğru değil çünkü ikisi de çok şey kazandı. Önemli olan izleyip zevk almak" dedi.

Barcelona ile Juventus, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında 8 Aralık günü 23:00'da karşı karşıya gelecek.



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