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Koeman'dan derbide orta sahaya özel görev!

Tarihin en kaos dolu günlerinden geçen Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki stratejisi belli.

Kaynak: Vatan
Koeman'dan derbide orta sahaya özel görev!
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01 Kasım 2018 03:49
Ankaragücü maçının hemen ardından görevine son verilen Cocu'nun gitmesiyle yardımcısı olarak istifa etmediği için takımda kalan Erwin Koeman, takımı derbiye hazırlarken sürpriz yapmaya da hazırlanıyor.

Cocu'nun oynattığı 3-5-2 ve 4-4-2 sisteminin dışında G.Saray maçına daha sağlam bir takımla çıkmayı hedefleyen Hollandalı, maçın kilidini çözecek orta saha için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon oynadığı derbi maçları da izleyen teknik adam, Jailson özelinde önceliğini G.Saray'ın taktiğini bozmak üzere kurdu. Rakibi top kayıplarına zorlamak için baskıyı artırmaları gerektiğini söyleyen Koeman, Jailson dışında Eljif Elmas ve Benzia'ya sahada daha diri durmaları ve yardımlaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

'HAVAMIZ DEĞİŞİR'

Maçın gidişatına göre çift forvete dönmeyi planlayan Koeman, idmanların başında yaptığı motivasyon konuşmasında, "Ligdeki durumumuz, oynadığımız futbol bunların hepsi G.Saray maçıyla değişebilir. Derbiye çıkacağız ve F.Bahçe'nin tarihi için bu maç çok önemli. Alacağınız bir galibiyet bütün havayı olumlu yönde değiştirir" ifadelerini kullandı.

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