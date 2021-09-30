Koeman: "Sonuç, sahadaki oyunu yansıtmıyor"

Eleştiri oklarının hedefi olan Ronald Koeman, Benfica'ya 3-0 mağlup oldukları maçın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koeman: 'Sonuç, sahadaki oyunu yansıtmıyor'
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30 Eylül 2021 08:55
Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Benfica'ya deplasmanda 3-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Koeman maç sonu yaptığı açıklamada, "Sonuç maçtaki oyunumuzu yansıtmıyor. Böyle bir sonuç kabul edilebilir değil. 4 tane net gol pozisyonu yakaladık maç 2-0 iken. Bu takımın seviyesini tartışmak istemiyorum. Barcelona'nın sorununun ne olduğunu herkes biliyor. Önceki yıllardaki gibi bir takımdan bahsetmek mümkün değil" diye konuştu.

Koeman koltuğunun tehlikede olmasına ilişkin ise "Sonuçta ortada başarısızlık varsa teknik adam suçludur. Geleceğimle ilgili soruya cevap vermek istemiyorum çünkü benim elimde olan bir durum yok. Bu soru benim için değil. Oyuncuların desteğini hissediyorum ama kulübü bilemem" açıklamasını yaptı.

Takımın yıldız oyuncularından Frenkie de Jong ise çarenin hoca değişikliği olmadığını belirterek, "Çare hoca değiştirmek değil! Böyle sonuçlar olabilir. Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok kötü başladık. Benim hala kendime güvenim var. Önümüzde bu tabloyu değiştirecek yeterli sayıda maç var" sözlerini kullandı.


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