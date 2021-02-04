Koeman: 'PSG'nin Messi'yi konuşması saygısızlık'

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Granada'yı mağlup ederek tur atladıkları Kral Kupası maçının ardından Messi'nin olası sezon sonu ayrılığı ile ilgili konuştu.



Hollandalı teknik adam Messi'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin görüşü sorulduğunda, "Onu başka bir takımın formasıyla hayal edemiyorum. Umarım takımda kalır ama emin olamıyorum" sözlerini kullandı.



Koeman PSGli oyunculardan Neymar'dan sonra Di Maria'nın da Messi'nin Fransız kulübüne transfer olacağına dair dedikodularla ilgili konuşmasında ise, "PSGli yöneticiler ve oyuncuların sürekli Messi hakkında konuşması bir saygı eksikliği! Şampiyonlar Ligi maçını ısıtmaya çalışıyorlar. Kimse unutmasın, Messi şu anda Barcelona'nın futbolcusu" sözlerini kullandı.



Barcelona ile PSG 16 Şubat tarihinde Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek.



