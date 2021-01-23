Koeman: 'Oyuncularımı eleştirme hakkım var'

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda 3. Lig takımı UE Cornella'yı 120 dakika sonunda eleyebildi. Ronald Koeman maç sonunda oyuncularını eleştirmişti.



Barcelona teknik direktörü, 90 dakikada 2 penaltı kaçırdıkları maçtaki performanslarından memnun kalmadı.



"İSTERLERSE BAŞKA HOCA GETİRSİNLER"



Ronald Koeman açıklamasında; "Barcelona teknik direktörü olarak oyuncularımı eleştirme hakkım var. Cornella gibi bir takımı 90 dakikada yenemiyorsanız ben bunu eleştiririm. Eğer eleştiremeyeceksem, başka hoca getirsinler." dedi.



Koeman "Suarez'i özlüyor musunuz?" sorusuna ise; "Buna cevap vermeyeceğim. Bana sadece onun gol attığı maçlardan sonra böyle sorular soruyorsunuz. O çok iyi bir oyuncu ve iyi şanslar dilerim. Biz kararımızı sezon başında verdik. Suarez, Atletico'nun son maçında penaltı olduğu tartışalacak bir pozisyondan sonra gol attı." cevabını verdi.



Barcelona, Koeman önderliğinde İspanya Süper Kupa Finali'ni Athletic Bilbao'ya kaybetti. Katalan Kulübü, La Liga'da bir maçı eksik Atletico Madrid'in 10 puan gerisinde yer alıyor.



