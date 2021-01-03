Koeman: 'Messi'nin kararına saygı duyulmalı'

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, geleceği merak edilen Arjantinli süper yıldız Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam Messi için; "Röportaj yaptı ve henüz kararını vermediğini söyledi. Messi'ye saygı duymalısınız. Diğer sözleşmesi biten oyuncular gibi o da, kendisi hakkında karar vermekte özgür olacak. Takımın onsuz dağınık bir görüntüsü olduğu doğru. Ne zaman sorun olsa Messi sahneye çıkıyor ve sorunu çözüyor. Onun dünyanın en iyisi olduğu bir gerçek." dedi.



Koeman ayrıca liderin 12 puan arkasına düşen takımı için; "Eğer şampiyonluk istiyorsak 1 puan daha kaybetme hakkımız yok." açıklamasında bulundu.



Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin olası durakları arasında PSG ve Manchester City gibi kulüpler gösteriliyor.



