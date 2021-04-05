Koeman: 'Messi'nin kalması için elimizden geleni yapacağız'

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili konuştu.



Messi'nin takımda kalması için her şeyi yapacaklarını söyleyen Koeman, "Messi'nin durumu bizim için gerçekten çok önemli. Onun daha uzun yıllar Barcelona'da kalması için elimizden geleni yapacağız. Başkan ve birçok insan, bu durumla ilgili çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Barcelona'da 37 maça çıkan Lionel Messi, son haftalarda yükselişe geçti ve toplamda 29 gol, 13 asistlik performansa ulaştı.



