Koeman: 'Messi ondan beklediğim her şeyi yaptı'

Ronald Koeman, Barcelona'da göreve geldiğinden beri ateşten gömleği giymiş durumda bulunuyor. Kulübün bilinen ekonomik sıkıntılarına, Messi'nin memnuniyetsizliği de eklenince sorunlar direkt olarak göze atmaya başladı.



Katalan kulübü yönetiminin gelecekteki belirsizliği, Messi'nin yönetime kızgınlığı ve güç kaybeden bir takım kadrosu şimdiye kadar tecrübeli teknik direktörün idare etmesi gerekenler arasında yer alıyor.



"BİR KAPTAN GİBİ HAREKET ETTİ"



57 yaşındaki teknik direktör Messi ile ilgili açıklamasında; "Teknik direktör olarak kulüple imzaladıktan sonra hemen Leo'yu aradım. Evine gittim ve geleceği hakkında konuştuk. Memnuyetsizliği hakkında çok netti. Sonuçta ondan beklediğim her şeyi yaptı. Bir oyuncu ve kaptandan beklediğim gibi hareket etti." dedi.



"KENDİNİ KANITLAMALIYDI"



Hollandalı teknik direktör tartışma konusu olan Suarez ayrılığı ile ilgili; "Suarez'in burada oynaması onun için çok zorlaşmıştı. Ona dürüstçe bunu söyledim. Eğer ayrılmazsa benim için sadece oyuncu grubundan birisi olacağını söyledim. Yanıldığımı kanıtlayabileceğini belirttim ve isteseydi kalabilirdi. Luis ile aram iyiydi ama kulüp gençleşmemiz gerektiğini düşünüyordu." dedi.



Gençleşmek isteyen Barcelona, bu amaçla 33 yaşındaki Suarez'le yollarını ayırdı. Koeman, açıklamasına ek olarak bunu geçekleştirdiklerini belirtti: "Ansu Fati 17 yaşında ve oyunuyor. 17 yaşındaki Pedri kadromuzda ve şans buluyor. Ronald Araujo 21 yaşında. Trinçao çok şans buluyor ve 20 yaşında. Kadromuza kattığımız Sergino Dest de 19 yaşında. BU oyuncuların tamamı gelecek için."



