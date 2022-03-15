Koeman: 'Laporta beni uçakta kovdu!'

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, kulüpten nasıl kovulduğunu anlattı.



Hollandalı menajer, "Laporta, beni uçakta kovdu. Beni üzen şey, futbolcular arkamızda oturduğu sırada kovulmak." ifadelerini kullandı.



Barcelona Başkanı Laporta'ya sitem eden Koeman, "Her zaman benim bir kulüp efsanesi olduğumu söylerdi. Öyleyse bunu kanıtlasın!" dedi.





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