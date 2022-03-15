Koeman: "Laporta beni uçakta kovdu!"

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, kulüpten uçakta kovulduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Koeman: 'Laporta beni uçakta kovdu!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 21:35
Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, kulüpten nasıl kovulduğunu anlattı.

Hollandalı menajer, "Laporta, beni uçakta kovdu. Beni üzen şey, futbolcular arkamızda oturduğu sırada kovulmak." ifadelerini kullandı.

Barcelona Başkanı Laporta'ya sitem eden Koeman, "Her zaman benim bir kulüp efsanesi olduğumu söylerdi. Öyleyse bunu kanıtlasın!" dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.