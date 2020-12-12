Koeman: "Juventus'un domine etmesine izin verdik"

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, takımının son durumunu ve eleşrileri değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Koeman: 'Juventus'un domine etmesine izin verdik'
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12 Aralık 2020 18:57
Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Levante ile oynayacakları lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı takımının saha içindeki dizilişinde 4-2-3-1 kullanmasını savundu.

"FIRSATLAR YARATMALIYIZ"

Koeman açıklamasında; "Fırsatlar yaratmanın öneminin farkında olmalıyız. Bu hafta 3 maçımız var, 3'ünü de kazanmak istiyoruz. Son maçlarda fırsat yaratmayı başardık ama goller de yedik. Juventus'a karşı maça kötü girdik ve domine etmelerine izin verdik. Defansta gelişmeliyiz." dedi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasına rağmen ligde aldığı sonuçlarla zor duruma düştü. İspanyol devi La Liga'da 14 puanla 9. sırada yer alıyor.



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