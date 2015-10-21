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Koeman'ın Olimpiyatlara çağırılan Pedri isyanı

Barcelona'nın hocası Koeman, yoğun sezonun ardından EURO 2020'ye dahil olan Pedri'nin bir de Tokyo Olimpiyatları'nda forma giyecek olmasına karşı olduğunu söyledi.

Koeman'ın Olimpiyatlara çağırılan Pedri isyanı
Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, futbolcularından Pedri'nin EURO 2020 sonrası İspanya Olimpiyat Milli Takımı'na seçilmesine karşı olduğunu söyledi.

Hollandalı teknik adam açıklamasında bu kadar yüksek maç temposunu sağlık açısından doğru bulmadığını belirterek, "Pedri bütün sezon tüm maçlarda oynadı, sonra EURO 2020'de oynadı ve şimdi Olimpiyat takımında oynayacak. Futbolcular kendini korumalı, yaz tatilinde 2 büyük turnuva çok ağır bir yük. Oynamadan dönmesini umuyorum" açıklamasını yaptı.

"OLİMPİYAT OYUNLARINDA FUTBOL OLMAMALI"

Koeman ayrıca Olimpiyat oyunlarında futbol branşının olmaması gerektiğini ifade ederek, "Tamamen kişisel bir fikir olarak Olimpiyatlar içinde atletizm ve diğer benzer sporlar olmalı. Futbol olmamalı. Futbolda programlar çok karmaşık ve sezon oldukça uzun. Olimpiyatlara giden oyuncularımın sağlık durumlarını geri döndükten sonra değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bu sezon yetenekleriyle dünyanın dikkatini çeken Pedri, Barcelona formasıyla sezon içinde 52 maça çıkmış, EURO 2020 ve Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli takım formasını toplamda 8 kez giymişti.

Barcelona kadrosunda İspanya Olimpik Milli takımında yer alan Pedri dışında Mingueza ve Eric Garcia da bulunuyor.

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