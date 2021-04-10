Koeman: 'El Clasico şampiyonluk yarışını etkilemeyecek'

ZIDANE'IN EL CLASICO ÖNCESİ YORUMU İÇİN TIKLAYIN

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Real Madrid ile oynayacakları "El Clasico" öncesi açıklamalarda bulundu.Koeman tıpkı Real Madrid'in hocası Zidane gibi kaybedenin şampiyonluk yarışından kopmayacağını söyleyerek, "El Clasico şampiyonluk için belirleyici olmayacak çünkü daha sonrasında çok maçımız var. Herhangi bir takımın kalan maçlarının tamamını kazanması da çok zor. Sadece kazanan takım şampiyonluk için moral desteğini arkasına alarak yola devam edecek." değerlendirmesini yaptı.Hollandalı teknik adam ayrıca Jürgen Klopp'un Real Madrid'in stadı Alfredo Di Stefano Stadı'na yönelik "tuhaf" sözleriyle ilgili de yorum yaparak, "Taraftarların olmadığı dönemde stadyum inşaatı yapan Real Madrid'i gözden düşürmeye yönelik sözler sözlemek anlamsız. Onlar bu stada alışık ve rakipleri de orada oynamak zorunda. Benim için orada oynamak önemsiz bir konu" diye konuştu.