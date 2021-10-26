Koeman'dan Yusuf Demir yalanlaması!

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Yusuf Demir'i takımda istemediği yönündeki haberin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Koeman'dan Yusuf Demir yalanlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2021 15:51
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i sildiği ve alınmaması yönünde çıkan gazete haberini yalanladı.

Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberinde Yusuf Demir'in bonservisinin alınmaması yönünde rapor verdiği belirttiği şeklinde habere cevap veren Koeman, "Yusuf Demir genç bir oyuncu. Sezon başında ona süre verdik. Barcelona seviyesinde olmak kolay değil. Şu an forma fırsatı bekliyor ve iyi çalışıyor. Ben de takım için en iyisini seçmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın 500 bin euro kiralama ve 10 milyon euro opsiyonla Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, bu sezon Barça formasıyla 4 lig 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçta 188 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

18 yaşındaki oyuncu Avusturya Milli Takımı ile 4 kez de maça çıktı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.