Koeman'dan Yusuf Demir yalanlaması!

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i sildiği ve alınmaması yönünde çıkan gazete haberini yalanladı.



Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberinde Yusuf Demir'in bonservisinin alınmaması yönünde rapor verdiği belirttiği şeklinde habere cevap veren Koeman, "Yusuf Demir genç bir oyuncu. Sezon başında ona süre verdik. Barcelona seviyesinde olmak kolay değil. Şu an forma fırsatı bekliyor ve iyi çalışıyor. Ben de takım için en iyisini seçmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Barcelona'nın 500 bin euro kiralama ve 10 milyon euro opsiyonla Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, bu sezon Barça formasıyla 4 lig 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçta 188 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.



18 yaşındaki oyuncu Avusturya Milli Takımı ile 4 kez de maça çıktı.





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