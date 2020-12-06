Koeman Cadiz yenilgisini açıkladı

Barcelona'nın Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman, Cadiz mağlubiyeti konsantrasyon eksikliğine bağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koeman Cadiz yenilgisini açıkladı
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06 Aralık 2020 08:21
Cadiz'e deplasmanda mağlup olarak sezonun 4. yenilgisini alan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, mağlubiyetin sebebini açıklamakta zorlandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Koeman, "Bu yenilgiyi açıklamak zor. İyi maçlar oynadıktan sonra bu maça çıkmıştık, ilk yarı iyi değildik ancak ikinci yarıda toparlandık. Beklenmeyen bir hatadan sonra kaybetmemize inanamıyorum. Odaklanmaktan ve konsantrasyon eksikliğinden kaybettik." sözlerini kullandı.

Açıklamasında takımı eleştiren Hollandalı hoca, "Topsuz alanlarda baskı yapmıyoruz ve saldırganlıktan uzağız. Top bizde değilken kazanmaya çalışmıyoruz. Tüm takım aynı şekilde davranıyor, bunu açıklayamıyoruz" diye konuştu. Takımın düzelmesi için her maçı analiz ettiklerini belirten Koeman, "İlk golü yedikten sonra bütün takım çöküyor. Hata sadece savunma oyuncularında değil, bu açık. Hücumda yeterince fırsat da buluyoruz ama ligde kazanmakta zorlanıyoruz. Kendi hatamızdan dolayı gol yemek üzücü, yediğimiz ikinci golü açıklayamıyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Barcelona Cadiz mağlubiyetiyle ligde lider Atletico Madrid'in 12 puan gerisine düştü, küme düşme potası ile arasında 3 puan kaldı.



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