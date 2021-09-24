Koeman: "Bu ülkede nedensiz atılabiliyorsunuz"

Barcelona'nın Hollandalı hocası Ronald Koeman, Cadiz beraberliğinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Koeman: 'Bu ülkede nedensiz atılabiliyorsunuz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 08:30
Çöküş yaşayan Barcelona'nın hocası Ronald Koeman, son Cadiz maçı sonrası açıklamada bulundu.

Alınan 0-0'lık beraberliğin ardından galibiyet hasretinin 3 maça çıkmasıyla ilgili konuşan Koeman, "Sahip olduğumuz kadro konusunda gerçekçi olmamız gerektiğini söylemiştim. Ayrıca çok sayıda sakat oyuncumuz var, kadro kurmakta zorlanıyoruz. Kendi oyunumuzu oynayamadık ve kazanamadık" açıklamasını yaptı.

Koeman maçın uzatma dakikalarında oyundan atılmasıyla ilgili tepkisini dile getirerek, "Kırmızı kartın nedeni herhangi bir tartışma değildi. Hakeme sahada ikinci bir top olduğunu söyledim sadece hepsi bu. Bu ülkede nedensiz atılabiliyorsunuz" diyerek imalı sözler kullandı.

Hollandalı teknik adamın Cadiz deplasmanından dönerken başkan Laporta ile uçakta toplantı yapacağı ve son gelişmelerin tartışılarak görevine devam edip etmeyeceği belli olacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.