Koeman: 'Bu ülkede nedensiz atılabiliyorsunuz'

Çöküş yaşayan Barcelona'nın hocası Ronald Koeman, son Cadiz maçı sonrası açıklamada bulundu.



Alınan 0-0'lık beraberliğin ardından galibiyet hasretinin 3 maça çıkmasıyla ilgili konuşan Koeman, "Sahip olduğumuz kadro konusunda gerçekçi olmamız gerektiğini söylemiştim. Ayrıca çok sayıda sakat oyuncumuz var, kadro kurmakta zorlanıyoruz. Kendi oyunumuzu oynayamadık ve kazanamadık" açıklamasını yaptı.



Koeman maçın uzatma dakikalarında oyundan atılmasıyla ilgili tepkisini dile getirerek, "Kırmızı kartın nedeni herhangi bir tartışma değildi. Hakeme sahada ikinci bir top olduğunu söyledim sadece hepsi bu. Bu ülkede nedensiz atılabiliyorsunuz" diyerek imalı sözler kullandı.



Hollandalı teknik adamın Cadiz deplasmanından dönerken başkan Laporta ile uçakta toplantı yapacağı ve son gelişmelerin tartışılarak görevine devam edip etmeyeceği belli olacak.



