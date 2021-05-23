Koeman: 'Bu oyuncu grubu Barcelona seviyesinde değil'

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, ligdeki son maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam maç sonunda takım oyuncularının Barcelona seviyesinde olmadığını belirterek, ""Bu oyuncu grubu Barcelona için oynayabilecek seviyede değil, bu çok açık. Yönetim Kurulu'ndaki kişiler de bunu biliyor. Devre arasında 1 tane oyuncu alabildim. Sözleşmem devam ediyor. Sanıyorum bu sezon benim için son değil." ifadelerini kullandı.



İspanyol basınında büyük ses getiren açıklamalarda Atletico Madrid'in şampiyonluğuna değinerek, "Atletico şampiyon olmayı hak etti. Uzun süredir liderler ve iyi bir kadroları var. Real Madrid ve Barcelona'dan biraz daha iyilerdi. Bu imkansız görünen sezonda değişiklikler yapmayı da başarmıştık ama Atletico'yu tebrik ediyoruz."sözlerini kullandı.



Geleceği hakkında da konuşan Koeman, "Değeri çok iyi olan genç oyuncular var fakat bu takımda bu seviyede oynaması gerektiğini anlatan deneyimli oyuncularımız oldu. Genç oyuncular deneyim kazanmalı ve başarılara öyle yürümeliyiz. Sonuç olarak kulüp bir şeyleri değiştirmek istiyorsa benimle konuşmak zorunda." diyerek açıklamalarını tamamladı.



