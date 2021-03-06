Koeman başkanlık seçimini bekliyor

Barcelona Menajeri Ronald Koeman, teknik direktörlük görevine son verileceği iddialarının üzerine konuştu.
Kararı yeni seçilecek başkanın vereceğini söyleyen Hollandalı, "Taraftarlar ve medya sürekli Barcelona teknik direktörlüğü için farklı isimleri ortaya atıyor. Xavi'nin adını duyduğumda kızmıyorum, başkasını duyduğumda kızmıyorum. Kararı yeni başkan verecek." ifadelerini kullandı.
Barcelona, 7 Mart 2021 Pazar günü yeni başkanını seçecek.
Kararı yeni seçilecek başkanın vereceğini söyleyen Hollandalı, "Taraftarlar ve medya sürekli Barcelona teknik direktörlüğü için farklı isimleri ortaya atıyor. Xavi'nin adını duyduğumda kızmıyorum, başkasını duyduğumda kızmıyorum. Kararı yeni başkan verecek." ifadelerini kullandı.
Barcelona, 7 Mart 2021 Pazar günü yeni başkanını seçecek.