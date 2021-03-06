Koeman başkanlık seçimini bekliyor

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, teknik direktörlük görevine son verileceğine ilişkin dedikodularla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koeman başkanlık seçimini bekliyor
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06 Mart 2021 01:14
Barcelona Menajeri Ronald Koeman, teknik direktörlük görevine son verileceği iddialarının üzerine konuştu.

Kararı yeni seçilecek başkanın vereceğini söyleyen Hollandalı, "Taraftarlar ve medya sürekli Barcelona teknik direktörlüğü için farklı isimleri ortaya atıyor. Xavi'nin adını duyduğumda kızmıyorum, başkasını duyduğumda kızmıyorum. Kararı yeni başkan verecek." ifadelerini kullandı.

Barcelona, 7 Mart 2021 Pazar günü yeni başkanını seçecek.



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