Koeman: "Avusturya böyle oynar, biliyorduk"

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, 3-2 kaybettikleri Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koeman: 'Avusturya böyle oynar, biliyorduk'
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, 3-2 kaybettikleri Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok kötü bir performans gösterdiklerini söyleyen Koeman, şu sözleri sarf etti;

"Birçok açıdan çok kötü başladık; rakip için birçok açık vardı. Agresif değildik ve rakipler üzerinde baskı kuramadık. Çok kötüydü. Maçın başlarında maçı kontrol edemedik; daha sonra biraz daha iyi performans gösterdik ve birkaç fırsat yakaladık ama bizi cezalandırdılar. Sahada sorumluluk almalıyız; daha iyi bir sonuç almaya hakkımız yok. Maçtan önce üçüncü bitirirsek bir sonraki turda büyük bir ülke olacağımızı biliyorduk. Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Elbette Avusturyalıların yoğun bir şekilde oynamasını bekliyordum ama bizim de daha iyi başlamamızı bekliyordum. Yeterince agresif değildik, savunmamız doğru konumlanmamıştı ve gereksiz yere çok sık top kaybettik."
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
EURO 2024 C Grubu
EURO 2024 C Grubu'nda tüm maçlar tamamlandı
Ferdinand
Ferdinand'dan Arda ve Türklere büyük övgü
Dragan Stojkovic:
Dragan Stojkovic: ''Bu takımla gurur duymalılar''
Kasper Hjulmand:
Kasper Hjulmand: ''Turu geçtiğimize mutlu olmalıyız''
Matjaz Kek:
Matjaz Kek: ''Turu geçmemizi beklemiyordum''
Sporx Anasayfasına Dön