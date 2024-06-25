Koeman: 'Avusturya böyle oynar, biliyorduk'

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, 3-2 kaybettikleri Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Çok kötü bir performans gösterdiklerini söyleyen Koeman, şu sözleri sarf etti;



"Birçok açıdan çok kötü başladık; rakip için birçok açık vardı. Agresif değildik ve rakipler üzerinde baskı kuramadık. Çok kötüydü. Maçın başlarında maçı kontrol edemedik; daha sonra biraz daha iyi performans gösterdik ve birkaç fırsat yakaladık ama bizi cezalandırdılar. Sahada sorumluluk almalıyız; daha iyi bir sonuç almaya hakkımız yok. Maçtan önce üçüncü bitirirsek bir sonraki turda büyük bir ülke olacağımızı biliyorduk. Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Elbette Avusturyalıların yoğun bir şekilde oynamasını bekliyordum ama bizim de daha iyi başlamamızı bekliyordum. Yeterince agresif değildik, savunmamız doğru konumlanmamıştı ve gereksiz yere çok sık top kaybettik."