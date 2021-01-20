Koeman: "Attila baskıya kendini hazırlasın"

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Erwin Koeman, Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Attila Szalai'yi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Koeman: 'Attila baskıya kendini hazırlasın'
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20 Ocak 2021 19:27
2018 yılında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Erwin Koeman, genç stoper Attila Szlai için konuştu.

Deneyimli teknik adam, 23 yaşındaki stoperi İstanbul'da nelerin beklediğini anlattı.

"İKİNCİLİK HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"

Erwin Koeman açıklamasında; "İstanbul'un Asya tarafında Avrupa tarafına göre fanatiklik daha yüksek. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığında bunu anlayacaktır ancak baskıya da katlanması gerekecek. Orada hedef her zaman zirvedir, ikincilik büyük bir hayal kırıklığı yaratır." dedi.

Apollon Limassol'den Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, yeni kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşme imzaladı.



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