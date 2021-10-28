Koeman'a rekor tazminat! Tam 12 milyon euro...

Barcelona'da Rayo Vallecano mağlubiyeti sonrası görevine son verilen Ronald Koeman'a 12 milyon euroluk rekor tazminat ödeneceği öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koeman'a rekor tazminat! Tam 12 milyon euro...
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28 Ekim 2021 14:12
Barcelona, Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Ronald Koeman'nın görevine son verdi.

İspanyol basını, Barcelona kulübünün, Hollandalıyı kovduğu için Koeman'a, 12 milyon euro ödeyeceğini belirtti.

Maçtan hemen önce, Barcelona başkanı Joan Laporta, Hollandalıyı desteklese de alınan bu yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve Hollandalı'nın görevine son verdi.

Barcelona'yı kimin çalıştıracağı merak edilirken, adaylar arasındaki favori isim şu anda Al Sadd teknik direktörü ve Barcelona efsanesi Xavi Hernandez.

Barcelona'nın kısa sürede yeni teknik patronunu açıklaması bekleniyor.


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