Kod adı 4 Ağustos: Galatasaray, operasyon başlıyor

Fatih Terim geçtiğimiz hafta yönetimle yaptığı toplantıda, transferlerin 12 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına yetişmesini istemişti.



Bu nedenle elini çabuk tutmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bayram sonrası operasyona başlayacak.



1 HAFTALIK SÜRE KALACAK



Yönetim transferin resmen başlayacağı tarih olan 4 Ağustos'tan itibaren anlaştığı isimleri tek tek açıklayacak.



İlk olarak Emre Kılınç'a imza attıracak olan Galatasaray ardından da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirecek.



Yönetim kalan 1 haftalık süreçte Terim'in istediği diğer isimleri bitirmek için uğraş verecek.



ELABDELLAOUI İMZALAYACAK



Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefleri Caner, Sinan Gümüş, Kaan Ayhan ve Kenan olacak. Yönetim, Elabdellaoui'yede imzayı attıracak.



