Kocaman'ın yardımcılarından Koç'a görüşme talebi!

Fenerbahçe'de görevlerine son verilen teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, başkan Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduklarını duyurdu.Sarı-lacivertli ekipten gönderilen antrenörler, yaptıkları ortak yazılı açıklamada,ifadelerini kullandı.Yaşanan durumla ilgili bugüne kadar hiçbir değerlendirmede bulunulmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: