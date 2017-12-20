Kocaman'dan Valbuena kararı! Yine yedek...

Mathieu Valbuena'nın Karabükspor maçındaki performansı sarı-lacivertli camiayı sevindirdi. Ancak Fransız futbolcunun oyuna girip maçı çevirmesine rağmen ilk 11'deki yeri garanti değil.Son beş haftadır yedek kulübesinde maça başlayan Valbuena'nın Karabük maçındaki performansı sonrası genel beklenti artık takımın vazgeçilmezi olması yönünde.Teknik heyetin ise yıldız futbolcunun oyunu h,l, tek taraflı oynadığı ile ilgili endişeleri var. Zorlu Konya deplasmanında rakibin ev sahibi avantajı ve hücumdaki etkili olma çabası sebebiyle Valbuena konusunda kararsızlık yaşanıyor.Valbuena yerine savunma yönü daha güçlü olan Aatıf ile maça başlanması üzerine bir plan söz konusu. Fransız futbolcunun ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak oyuna etki etmesinin daha iyi olacağı fikri hakim.Valbuena'nın oynaması durumunda ise bu sefer sol bekte değişiklik bekleniyor. Aatıf oynadığı zaman arkasında ofansif açıdan daha güçlü olan İsmail forma giyebiliyor. Bu ikili oyunun iki yönünü dengeliyor. Valbuena oynadığı zaman ise İsmail çok ofansif kalıyor. Bu nedenle Fransız futbolcunun arkasında ciddi açıklar kalıyor. Böyle bir durum yaşanmaması için Valbuena'nın oynaması durumunda sol bek değişecek ve savunma özelliği daha iyi olan Hasan Ali görev yapacak.Lyon'a transfer olduğu dönemde beIN Sports Fransa'ya karakteri ve oyuna bakış açısını anlatan Valbuena, hep hırslı bir karakter olduğundan bahsediyor.Valbuena, "Mental olarak hep güçlü olmalısınız. Zor zamanlarda önünüze iki seçenek çıkar; ya bırakır teslim olursunuz ya da çalışmayı daha da sert sürdürürsünüz. Ben küçüklüğümden beri bana öğretilen değerler sayesinde hep daha fazla çalışmayı seçtim. Ben pes etmem" diye anlatıyor.6: Mathieu Valbuena, Kadıköy'de çıktığı 7 lig maçında 6 gole katkı verdi. Fransız yıldız 2 gol 4 asist yaptı, sadece Beşiktaş maçında skora destek olamadı.