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Kocaman uyarı; "Bir daha böyle oynamayacaksınız"

'Hedefte sapma yok' diyen Kocaman'dan takıma uyarı geldi: "Belki mental yorgunluk, belki gerilim ve baskı takımı geriye itti. Hedeften uzaklaşmadık ancak Beşiktaş maçındaki gibi oynarsak şampiyonluk ve kupadan asla bahsedemeyiz"

Kaynak: Sabah
Kocaman uyarı; 'Bir daha böyle oynamayacaksınız'
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27 Şubat 2018 08:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 kaybettikleri derbi sonrası mağlubiyeti hak ettiklerini açık bir dille ifade ederken, takım otobüsünde oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı.

Çok kısa bir konuşma yapan Kocaman, "Son haftalardaki formunuz sayesinde galibiyet için umutluydum. Ancak tüm takım olarak çok kötü bir günümüzde yakalandık. Bu sezonki en kötü maçlarımızdan birini oynadık ama hedefimiz halen önümüzde aynen duruyor" dedi.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonlukla ilgili olarak tek şartının olduğunu belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki mental yorgunluk, belki gerilim ve baskı, takım olarak bizi geri itti. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Şampiyonluktan bahsedeceksek, size tek şartım var; bir daha böyle oynamayacaksınız. Böyle oynarsak ne şampiyonluktan ne de kupadan bahsedebiliriz."

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F.Bahçe, bu sezon 3. kez ekstra primi kazanamadı. Kanarya, ilk yarının son 6 haftasına konan 1.5 milyon Euro'luk primi, 5 maçı kazandıktan sonra Konya beraberliği ile kaybetmişti. Takım, ikinci primi ikinci yarının ilk 3 maçında 2 beraberlik (Trabzon-G. Birliği) alarak yitirdi. Son prime ise Beşiktaş derbisindeki mağlubiyet engel oldu.



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