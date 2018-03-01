Aykut Kocaman'dan Beşiktaş uyarısı

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Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sonu ligde karşılaştığı Beşiktaş ile bugün kupa mücadelesine çıkacak. Pazar günü ezeli rakibine 3-1 yenilen ve şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı yitiren sarı-lacivertliler, ortaya koydukları kötü futbolla ciddi bir özgüven kaybına da uğradı.Takımın bu maçtan fazlasıyla etkilendiğini gören Teknik Direktör Aykut Kocaman da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bazı uyarılarda bulundu.Lig maçının geride kaldığını belirten sarı-lacivertli ekibin deneyimli hocası, kupa sınavının çok daha farklı bir karakterde olduğunun altını çizdi.Kupayı kesinlikle ligin bir rövanşı olarak görmemeleri gerektiğini vurgulayan Kocaman,dedi. Bu maçta daha fazla konsanstrasyon ve mücadele isteyen Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı, aksi halde turun zora gireceğini belirtti.Sarı-lacivertliler bugünkü maçta farklı bir takımla sahaya çıkacak. Volkan, Şener, Skrtel, Hasan Ali, Valbuena ve Soldado son maçtan farklı olarak ilk 11'de yer alacak. Bu isimlerin dışında uzun süredir sahalardan uzak kalan Mehmet Ekici de ikinci yarı oynayacak.