Kocalispor Gueye transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Senegalli santrfor Babacar Gueye'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar Gueye ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuları Abdoulaye Cisse'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda NasaDoge Menemenspor'la anlaşma sağlandığını da duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar Gueye ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuları Abdoulaye Cisse'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda NasaDoge Menemenspor'la anlaşma sağlandığını da duyurdu.