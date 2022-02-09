Kocalispor Gueye transferini açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Babacar Gueye'yi kadrosuna kattı

Haber; AA
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Kocalispor Gueye transferini açıkladı
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09 Şubat 2022 01:25
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Senegalli santrfor Babacar Gueye'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar Gueye ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuları Abdoulaye Cisse'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda NasaDoge Menemenspor'la anlaşma sağlandığını da duyurdu.

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