Kocaelispor'un geleceğe aktarılan sergisi

Kuruluşundan itibaren çeşitli başarılara imza atan, 2019-2020 sezonunda TFF 3. Lig 2. grup şampiyonu olan Kocaelispor, kent merkezinde kurulan "Şampiyonluk Yolu Açık Hava Sergisi" ile gelecek kuşaklara tanıtılıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Yürüyüş Yolu'nda açılan sergide, takımın 54 yıllık tarihi, başarıları ve hüzünleri gün yüzüne çıkarıldı.



Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hepimizin özlediği gün bugündür." diyerek ilerleyişlerinin Süper Lig yolunda süreceğini kaydetti.



Kocaelispor'a değer veren herkese teşekkür eden Büyükakın, en büyük alkışı Hodri Meydan taraftar grubuna gönderdiğini dile getirerek şöyle konuştu:



"Bu taraftar her zaman Kocaelispor'un yanında oldu. Bu şampiyonluğu en çok hak eden, yağmur çamur demeden Kocaelispor'u yalnız bırakmayan taraftarımızdır. Hodri Meydan'a sonsuz teşekkür ediyorum. O sene bu sene, bundan sonra her sene diyorum. Tarafımıza sesleniyorum, siz yürüyün biz hep sizin arkanızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. 'Şampiyonluk yolunda hep beraber yürüyelim' diyorum."



Takımlarını sezon boyunca destekleyen taraftara teşekkür eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ise şehrin tek gerçek değerinin Kocaelispor olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:



"Şampiyon Kocaelispor'un gururlu başkanı olarak Kocaelispor tarihinin sayfasına girecek bu günde buradayım. Kocaelispor'un uzun yıllar sonra ilk şampiyonluğu fakat son şampiyonluğu olmayacaktır. 'Bu sene o sene, bundan sonra her sene' sözü bizim parolamızın başlangıcıdır. Futbolcularıma, yönetimime ve bütün bürokratlara destekleri için teşekkür ediyorum. Kocaelispor'un kuruluşundan bu yana bu kulübe emek veren herkese teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından Kocaelispor'un kurulduğu 1966 yılından bu yana elde ettiği başarılar, efsaneleşmiş futbolcu ve teknik direktörler, kupalar, zaman zaman yaşanan acı ve kötü günlerin görselleri ile eski futbolcular ve taraftardan temin edilen forma, maç bileti ve kramponlar gibi spor malzemelerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.