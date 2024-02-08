Kocaelisporlu Tanque, Japonya'ya transfer oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 30 yaşındaki santrafor Douglas Tanque'nin Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olduğunu bildirdi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Douglas Willian Da Silva Souza'nın Japonya Futbol Federasyonuna bağlı Shimizu S-Pulse kulübüne nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Douglas Tanque'ye emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadesine yer verildi.



Tanque, bu sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol, 1 asitlik katkı yaptı.



