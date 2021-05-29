Kocaelisporlu oyuncular kutlamalarda kaza yaşadı

TFF 1. Lig'e çıkan Kocaelisporlu futbolcuları taşıyan üstü açık kutlama otobüsü bir viyadüğün altından geçerken bir oyuncu otobüsten düştü, en az 5-6 futbolcu da yaralandı.

Haber; Sporx.com
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Kocaelisporlu oyuncular kutlamalarda kaza yaşadı
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29 Mayıs 2021 01:46
Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükseldiği Sakaryaspor maçı sonrası gerçekleştirilen şampiyonluk turunda talihsiz bir kaza yaşandı.

Üstü açık otobüsle şehirde tur atan Kocaelisporlu futbolcuları taşıyan araç bir üst geçidin altından geçerken bazı futbolcular sıkışma yaşadı, bir futbolcunun ise otobüsten düştüğü aktarıldı.

ASpor'un aktardığı bilgilere göre kutlamalar sırasında şehir turu atan otobüs bir viyadüğün altına geldi. Viyadüğün altına girilmeden önce otobüsün üzerindekilere eğilmeleri uyarısı yapıldı. Otobüs viyadüğün altından geçerken bazı futbolcuların viyadüğün altına çarptığı, Bahri Can'ın ise otobüsten düştüğü belirtildi.

Yaşanan talihsiz anların ardından şans eseri konvoyun içinde yer alan ambulansa en az 5-6 futbolcunun giderek ayakta tedavi olduğu aktarıldı.

İlk belirlemelere göre otobüsten düştüğü aktarılan Bahri Can'ın yanı sıra kolundan yaralanan Benhur'un hastanede olduğu ifade edildi.











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