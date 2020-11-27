Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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Kocaelispor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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27 Kasım 2020 22:14
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. 



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