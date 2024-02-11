Trendyol 1. Lig, 22. hafta karşılaşmasında Kocaelispor konuk olduğu Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor'un golünü 4. dakikada Giorgi Beridze, Boluspor'un golünü 32. dakikada Veaceslav Posmac kaydetti.
Kocaelispor bu beraberlikle birlikte puanını 43'e çıkarırken, Boluspor da puanını 33'e yükseltti.
Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u ağırlarken, Boluspor deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacak.
Kocaelispor'un golünü 4. dakikada Giorgi Beridze, Boluspor'un golünü 32. dakikada Veaceslav Posmac kaydetti.
Kocaelispor bu beraberlikle birlikte puanını 43'e çıkarırken, Boluspor da puanını 33'e yükseltti.
Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u ağırlarken, Boluspor deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacak.