Kocaelispor zirve yarışında yara aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Kocaelispor deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor zirve yarışında yara aldı
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11 Şubat 2024 17:54
Trendyol 1. Lig, 22. hafta karşılaşmasında Kocaelispor konuk olduğu Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor'un golünü 4. dakikada Giorgi Beridze, Boluspor'un golünü 32. dakikada Veaceslav Posmac kaydetti.

Kocaelispor bu beraberlikle birlikte puanını 43'e çıkarırken, Boluspor da puanını 33'e yükseltti.

Kocaelispor bir sonraki karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u ağırlarken, Boluspor deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacak.

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