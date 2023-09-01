Kocaelispor yükselişte; Adanaspor düşüşte

Kocaelispor, Adanaspor'u deplasmanda 2 golle geçti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Toros Kaplanları ise üst üste 3. kez sahadan puansız ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kocaelispor yükselişte; Adanaspor düşüşte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 23:01
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cihat Çelik ve 90+9. dakikada Barış Alıcı kaydetti.

Adanaspor'da Check Diakite 6 ve 30. dakikalarda gördüğü ii sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Sezona 2 mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste ikinci galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 6'ya çıkardı. Adanaspor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery