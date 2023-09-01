Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-0'lık skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cihat Çelik ve 90+9. dakikada Barış Alıcı kaydetti.
Adanaspor'da Check Diakite 6 ve 30. dakikalarda gördüğü ii sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Sezona 2 mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste ikinci galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 6'ya çıkardı. Adanaspor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cihat Çelik ve 90+9. dakikada Barış Alıcı kaydetti.
Adanaspor'da Check Diakite 6 ve 30. dakikalarda gördüğü ii sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Sezona 2 mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste ikinci galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 6'ya çıkardı. Adanaspor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.