Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Kocaelispor, son olarak Buriram United'da forma giyen Ramil Sheidaev'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor yeni transferini açıkladı
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17 Ocak 2024 18:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Sheidaev'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Ramil Sheidaev. Kulübümüz, Ramil Sheidaev ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki forvet Ramil Sheidaev, son olarak Tayland ekibi Buriram United'da forma giydi.

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