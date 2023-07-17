Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Gelecek sezon Trendyol Süper Lige çıkmak için transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor Ibrahima Breze Fofana transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kocaelispor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2023 19:21
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, İsveç ekibi Hammarby IF'den orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana'yı, 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hammarby IF'den Ibrahima Breze Fofana'yı, satın alma opsiyonu ile beraber bir yıllığına kiralamıştır. Ailemize hoş geldin Fofana.'' ifadelerine yer verildi.

Fofana için Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery