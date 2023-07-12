Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Transferin bonservissiz şekilde gerçekleştiği söylendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Transferin bonservissiz şekilde gerçekleştiği söylendi.