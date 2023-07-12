Kocaelispor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lige yükselen Kocaelispor, kaleci Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Kocaelispor yeni transferini açıkladı
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12 Temmuz 2023 20:42
Trendyol 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Transferin bonservissiz şekilde gerçekleştiği söylendi.

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