TFF 2. Lig'de Kocaelispor ile Sakaryaspor'un Play-Off finaline yükselmesinin ardından oldukça dikkat çeken bir açıklama geldi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde oluşan final oynanmadan iki takımda TFF 1. Lig'e alınsın ve gelecek sezon 20 takımla oynansın yönündeki beklentiye dair açıklamalarda bulundu.



Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özgür Kocaeli adlı yerel internet sitesinden Adem Turgut'a konuştu ve şu açıklamayı yaptı;



"Kolay olmadığını biliyorum ama her şeyi deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bilgi vereceğim. Sakarya'dan hiç kimse ile bu konuyu konuşmadım ama onlarla da gün içinde temas edeceğim. Konunun asıl muhatabı ve karar vericisi Türkiye Futbol Federasyonu noktasında da girişimler yapacağız. Bunun gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacağız"



SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI DA GÖRÜŞECEK



Öte yandan Sakarya yerel basınının iddiasına göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yassı Ada'da bir araya gelerek iki şehrin beklentilerini aktaracak. Olumlu bir karar çıkması durumunda da final maçının yine de oynanması bekleniyor.



