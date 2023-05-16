Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi!

TAKIM O G B M A Y AV P 1.ÇORUM FK 35 23 7 5 62 22 40 76 2.ŞANLIURFASPOR 35 21 9 5 73 25 48 72 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 35 17 9 9 60 32 28 60 4.ESENLER EROKSPOR 35 17 8 10 75 34 41 59 5.ANKARASPOR 35 16 9 10 58 42 16 57 6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 35 16 9 10 50 34 16 57 7.SOMASPOR 35 16 9 10 51 33 18 54 8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 35 14 10 11 54 44 10 52 9.MENEMEN FK 35 14 9 12 53 41 12 48 10.HES İLAÇ AFYONSPOR 35 12 11 12 46 44 2 47 11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 35 12 10 13 39 39 0 46 12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 35 12 9 14 47 47 0 45 13.BATMAN PETROLSPOR 35 12 9 14 40 42 -2 45 14.BURSASPOR 35 12 9 14 50 56 -6 45 15.İNEGÖLSPOR 35 13 5 17 36 53 -17 44 16.ISPARTA 32 SPOR 35 11 10 14 37 42 -5 43 17.TARSUS İDMANYURDU 35 3 12 20 26 121 -95 21 18.BAYBURT ÖZEL İDARE 36 5 7 24 25 68 -43 19 19.SİVAS BELEDİYESPOR 35 2 9 24 27 90 -63 15

TAKIM O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 37 25 9 3 73 27 46 84 2.BUCASPOR 1928 37 23 9 5 60 22 38 78 3.İSKENDERUNSPOR 37 22 8 7 60 30 30 74 4.1461 TRABZON FK 37 21 8 8 60 27 33 71 5.BITEXEN VANSPOR FK 37 20 11 6 50 27 23 71 6.ANKARA DEMİRSPOR 37 19 11 7 64 32 32 68 7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 37 18 11 8 53 31 22 65 8.FETHİYESPOR 37 15 7 15 56 51 5 52 9.SERİK BELEDİYESPOR 37 14 11 12 54 41 13 50 10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 37 14 8 15 42 49 -7 50 11.KIRŞEHİR FK 37 12 12 13 47 51 -4 48 12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 37 10 16 11 38 33 5 46 13.SARIYER 37 10 12 15 46 55 -9 42 14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 37 10 12 15 41 51 -10 42 15.GMG KASTAMONUSPOR 37 10 10 17 38 45 -7 40 16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 37 8 9 20 36 59 -23 33 17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 37 6 10 21 32 68 -36 25 18.ADIYAMAN FK 36 5 8 23 22 67 -45 23 19.PAZARSPOR 37 4 11 22 28 76 -48 23 20.DİYARBEKİRSPOR 36 2 9 25 18 76 -58 15





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Kastamonuspor ile karşılaştı.Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi.Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise sahasında Isparta 32 ile karşılaştı.Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 76 puanla şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e doğrudan yükseldi.Çorum'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi.Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor ile Çorum FK Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu.