Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında Kastamonuspor ile karşılaştı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Çorum FK de 1. Lig'e çıkan bir diğer takım oldu!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise sahasında Isparta 32 ile karşılaştı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 76 puanla şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e doğrudan yükseldi.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi.
Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor ile Çorum FK Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu.
TFF 2. Lig'de 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Çorum FK de 1. Lig'e çıkan bir diğer takım oldu!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK ise sahasında Isparta 32 ile karşılaştı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 76 puanla şampiyonluğu garantiledi ve 1. Lig'e doğrudan yükseldi.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi.
Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor ile Çorum FK Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk 2 takım oldu.
TFF 2. Lig'de 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|35
|23
|7
|5
|62
|22
|40
|76
|2.ŞANLIURFASPOR
|35
|21
|9
|5
|73
|25
|48
|72
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|17
|9
|9
|60
|32
|28
|60
|4.ESENLER EROKSPOR
|35
|17
|8
|10
|75
|34
|41
|59
|5.ANKARASPOR
|35
|16
|9
|10
|58
|42
|16
|57
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|35
|16
|9
|10
|50
|34
|16
|57
|7.SOMASPOR
|35
|16
|9
|10
|51
|33
|18
|54
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|35
|14
|10
|11
|54
|44
|10
|52
|9.MENEMEN FK
|35
|14
|9
|12
|53
|41
|12
|48
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|35
|12
|11
|12
|46
|44
|2
|47
|11.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|35
|12
|10
|13
|39
|39
|0
|46
|12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|35
|12
|9
|14
|47
|47
|0
|45
|13.BATMAN PETROLSPOR
|35
|12
|9
|14
|40
|42
|-2
|45
|14.BURSASPOR
|35
|12
|9
|14
|50
|56
|-6
|45
|15.İNEGÖLSPOR
|35
|13
|5
|17
|36
|53
|-17
|44
|16.ISPARTA 32 SPOR
|35
|11
|10
|14
|37
|42
|-5
|43
|17.TARSUS İDMANYURDU
|35
|3
|12
|20
|26
|121
|-95
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|36
|5
|7
|24
|25
|68
|-43
|19
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|35
|2
|9
|24
|27
|90
|-63
|15
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|37
|25
|9
|3
|73
|27
|46
|84
|2.BUCASPOR 1928
|37
|23
|9
|5
|60
|22
|38
|78
|3.İSKENDERUNSPOR
|37
|22
|8
|7
|60
|30
|30
|74
|4.1461 TRABZON FK
|37
|21
|8
|8
|60
|27
|33
|71
|5.BITEXEN VANSPOR FK
|37
|20
|11
|6
|50
|27
|23
|71
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|37
|19
|11
|7
|64
|32
|32
|68
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|37
|18
|11
|8
|53
|31
|22
|65
|8.FETHİYESPOR
|37
|15
|7
|15
|56
|51
|5
|52
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|37
|14
|11
|12
|54
|41
|13
|50
|10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|37
|14
|8
|15
|42
|49
|-7
|50
|11.KIRŞEHİR FK
|37
|12
|12
|13
|47
|51
|-4
|48
|12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|37
|10
|16
|11
|38
|33
|5
|46
|13.SARIYER
|37
|10
|12
|15
|46
|55
|-9
|42
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|37
|10
|12
|15
|41
|51
|-10
|42
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|37
|10
|10
|17
|38
|45
|-7
|40
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|37
|8
|9
|20
|36
|59
|-23
|33
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|37
|6
|10
|21
|32
|68
|-36
|25
|18.ADIYAMAN FK
|36
|5
|8
|23
|22
|67
|-45
|23
|19.PAZARSPOR
|37
|4
|11
|22
|28
|76
|-48
|23
|20.DİYARBEKİRSPOR
|36
|2
|9
|25
|18
|76
|-58
|15