Kocaelispor'un hedefi Bruno Paz

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider Eyüpspor'un 9 puan gerisinde 2. tamamlayan Kocaelispor, Süper Lig hedefini gerçekleştirmek için transfere hız verdi.



Ligin ikinci yarısında iddiasını güçlendirip Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen yeşil-siyahlılar, orta sahasını takviye etmek için rotasını Süper Lig'e çevirdi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Körfez ekibinin, Konyaspor'dan Bruno Paz'ı radarına aldığı ve görüşmelere başladığı öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR



Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da istediği süreyi bulamayan Angola asıllı Portekizli futbolcu Bruno Paz'ın da Kocaelispor'a sıcak baktığı bildirildi. Ön liberoda oynayan sağ bek ve merkez orta sahada da görev yapabilen 25 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon yeşil-beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta süre alabildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Konyaspor'la sözleşmesinin son sezonuna giren Bruno Paz, kariyerinde 3 kez de Angola Milli Takımı'nda boy gösterdi.



Bruno Paz, Temmuz 2022'de Konyaspor'a imza attı. Sporting Lizbon forması da giyen genç dinamo, futbol kariyerinde ilk kez Portekiz dışına çıktı.





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