Kocaelispor'un eski başkanlarına hapis cezası

Kocaelispor'da zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla aralarında kulübün eski başkanları ve yöneticisinin de bulunduğu 15 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan M.Ç. ve A.T.T. ile sanık avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladı. Duruşmada söz verilen sanıklar ise beraatlarını istedi.



Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle eski başkanlar S.G'yi 7 yıl 3 ay 15 gün, M.Ç'yi 5 yıl 2 ay 15 gün ile eski yönetici A.T.T'yi 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, diğer sanıkların beraatına hükmetti.



