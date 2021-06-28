Kocaelispor, Tisdell ile ön protokol imzaladı

Kocaelispor, Liberyalı kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Tisdell ile ön protokol imzaladı
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28 Haziran 2021 22:36
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un, Liberyalı kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladığı bildirildi.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Hapoel Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzalamıştır" denildi.

Oyuncunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.


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