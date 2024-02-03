Kocaelispor tek golle 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Kocaelispor, evinde Adanaspor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor tek golle 3 puanı kaptı
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03 Şubat 2024 17:55
Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Kocaelispor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor kendi sahasında 1-0 kazandı. 

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Giorgi Beridze kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 42 yaptı. Adanaspor ise 20 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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