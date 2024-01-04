Kocaelispor, Süper Lig'den transferini açıkladı

Kocaelispor son olarak Pendikspor forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Josip Vukovic'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kocaelispor, Süper Lig'den transferini açıkladı
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04 Ocak 2024 17:08
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Josip Vukovic. Kulübümüz, Josip Vukovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Vukovic, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giydi.

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