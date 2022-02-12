Kocaelispor, serisine Balıkesir'de son verdi!

Spor Toto 1. Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen Kocaelispor, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ederek bu serisine son verdi. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, serisine Balıkesir'de son verdi!
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12 Şubat 2022 20:59
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Kocaliespor, deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Kocaelispor kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Benhur Keser ve 73. dakikada Babacar Gueye kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü ise 44. dakikada Foxi'den geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligdeki 7 maçlık kazanamamazlık serisine son verdi ve puanını 27'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Balıkesirspor ise Ankara Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak.

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