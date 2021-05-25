Kocaelispor Sakaryaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u yenerk finalde Kocaelispor'la eşleşti. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetti. Sakaryaspor'a finali getiren golleri 21 ve 65. dakikada Nuri Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90. dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti. Kırşehir Belediyespor'un golünü ise 62. dakikada Volkan Altınsoy attı.İki takım arasında Kırşehir'de oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti. Sakaryaspor, finalde TFF 1. Lig'e çıkmak için Kocaelispor ile karşılaşacak.Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.