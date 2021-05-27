Kocaelispor - Sakaryaspor maçının hakemi belli oldu

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek

Haber; AA
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Kocaelispor - Sakaryaspor maçının hakemi belli oldu
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27 Mayıs 2021 15:04
Misli.com 2. Lig play-off finalinde cuma günü Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İki takım arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.


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