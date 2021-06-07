Kocaelispor Mesut Özdemir ile sözleşme yeniledi

Kocaelispor, orta alan oyuncusu Mesut Özdemir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Haber; AA
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Kocaelispor Mesut Özdemir ile sözleşme yeniledi
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07 Haziran 2021 16:49
 TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, orta alan oyuncusu Mesut Özdemir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Özdemir ile yeniden anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Özdemir ile 1 senelik sözleşme imzalamış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

 
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