Kocaelispor, ligde 7 maç sonra kazandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, dün deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, ligde 7 maç sonra kazandı
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13 Şubat 2022 16:28
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, dün deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 16. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından istediği sonuçları elde edememeye başladı.

Kocaelispor bu karşılaşmanın ardından Altınordu, Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'a mağlup oldu.

Yeşil-siyahlılar, bu 7 maçlık serüvende sadece 18. haftada Eyüpspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor, dün deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yenerek 7 maçın ardından galip geldi.

Körfez ekibi, Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından anlaşmaya vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak'la çıktığı 2. karşılaşmada 3 puanla tanıştı.

Kocaelispor, ligde 27 puanla maç fazlasıyla 14. sırada yer alıyor.

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