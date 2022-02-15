Kocaelispor, kalıcı başarıya kilitlendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, ligde puan olarak arzu ettikleri durumda olmadıklarını belirterek, "İnanıyorum ki yeni bir ekiple birlikte Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere hep beraber getireceğiz." dedi.



Koyun, Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, taraftarın kendilerine güvenmesini istedi.



Zor günlerden bu seviyeye geldiklerini ve geriye dönmeyi düşünmediklerini dile getiren Koyun, "Ligde puan olarak arzu ettiğimiz durumda değiliz ama 'Sil baştan' dedik. İnanıyorum ki yeni bir ekiple birlikte Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere hep beraber getireceğiz. Kocaelispor'un şampiyonluktan daha önemli unsurları var. Bunlar mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşme konusu. Bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü altyapı, mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşme olmadığı zaman çıkan kulüpleri görüyoruz; çok hızlı şekilde düşüş yaşıyorlar. Kalıcı başarılara imza atmak istiyorsak kesinlikle bu bahsettiğim unsurları yerine getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Koyun, ligde güçlü rakiplerin bulunduğuna işaret ederek, bunlarla yarışabilmek için altyapı, tesis ve mali disiplinin iyi olması gerektiğini kaydetti.



Bunlar sağlandığında "Efsane Kocaelispor" günlerinin yaşanabileceğini aktaran Koyun, o günlerin de kalıcı olacağını vurguladı.



- "Tesis konusunda birkaç noktada çalışmalar yapılıyor"



Koyun, Kocaelispor olarak arzu ettikleri tesise ulaşamadıklarını belirterek, bununla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibinin büyük bir gayret içerisinde olduğunu söyledi.



Tesis konusunda birkaç noktada çalışmaların yapıldığını aktaran Koyun, şöyle konuştu:



"Kocaelispor'umuzun geleceğinin o tesislerde pekişmesi adına önemli bir çalışma içerisindeler. Devamlı Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve işle ilgilenen Genel Sekreter Yardımcımız ile görüşmeler yapıyorum. Görüşmede İnterteks'le ilgili verilmiş kesin bir karar yok. İnterteks de bu alanlardan biri, şu anda 3-4 firma detaylı çalışma yapıyor. İnterteks'in olduğu alan 120 dönüm, orasıyla ilgili çalışma sürüyor. Orada spor alanıyla ilgili çalışmayanlar da var. Dört aşamalı bir proje. O projenin birinde İnterteks içerisinde tesisler olacak. Diğerlerinde de farklı projeler yapılıyor. O projeler bitince Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanımız nihai kararı verecek. Bu projenin mimari Büyükşehir Belediye Başkanımız, projenin açıklanmasının Büyükşehir Belediye Başkanımızca yapılması daha uygun olacaktır."



Kulüp basın sözcüsü Ömür Öztürk de Balıkesirspor galibiyetinin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, ligde her maça final gözüyle baktıklarını söyledi.



Tuzlaspor ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazanmaları halinde farklı hedeflerden bahsedebileceklerini aktaran Öztürk, takımda moral düzeyinin üst seviyede olduğunu kaydetti.



Kocaelispor, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.





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