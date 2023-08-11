Kocaelispor, Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Kocaelispor, Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2023 20:02
1. Lig takımlarından Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. 

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Lech Poznan ile 37 maçta 6 gol 6 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery