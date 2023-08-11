Kocaelispor, Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

1. Lig takımlarından Kocaelispor, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncu Joao Amaral ile 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Lech Poznan ile 37 maçta 6 gol 6 asist kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Lech Poznan ile 37 maçta 6 gol 6 asist kaydetti.