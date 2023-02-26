Kocaelispor ile Gebzespor depremzedeler için oynadı!

TFF 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Gebzespor ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçına çıktı.



Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı.



Hakemler ile her iki takımın futbolcuları, "Geçmiş olsun Türkiye'm, milletimizin başı sağ olsun", "Sizi en iyi biz anlarız" pankartıyla sahaya çıktı.



Dakikalar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.



8 bin biletli seyircinin takip ettiği dostluk maçı, 3-3 sona erdi.



Müsabakanın bilet gelirleri, depremzedelere bağışlanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ